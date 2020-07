Mia Martini, Temptation Island o I Legnanesi? La tv del 9 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 9 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti gli episodi dal titolo “Sos” e “Come un fantasma”. Nel primo, suor Angela offre il suo aiuto a una ragazza, disposta a qualsiasi cosa pur di salvare chi ama. Nel frattempo, nella vita di Ginevra si ripresenta, minaccioso, il suo passato.

Nel secondo, suor Angela indaga su un infermiere dalla doppia identità. In convento, intanto, arriva la zia di Nico; mentre Valentina resta molto colpita da Alessio.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Mia Martini – Fammi sentire bella”. A 25 anni dalla scomparsa della cantante Mia Martini, l’attrice Sonia Bergamasco guida un racconto a più voci, narrato da coloro che con Mimì hanno realmente condiviso la vita e i momenti della sua carriera (dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte). Il racconto passa anche attraverso i ricordi della famiglia (con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela), e le testimonianze di colleghi e amici (come Caterina Caselli e Dori Ghezzi) e dei grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Rai Sport 90° Gol Flash” e alle 21.45 il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio “Amanda”: l’ex suocera di Danny è alle Hawaii per promuovere il suo nuovo romanzo rosa; Danny e Steve le fanno da guardia del corpo per un giorno…

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Temptation Island”. Filippo Bisciglia ci racconterà come procede il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che hanno deciso di partecipare al programma campione d’ascolti per mettere alla prova la propria storia d’amore.

La settimana scorsa abbiamo visto Ciavy dire di voler molto bene a Valeria ma di non essere più innamorato di lei e Valeria avvicinarsi (per ripicca?) al single Alessandro con cui si scambia carezze e baci sul collo.

Tra Antonella e Pietro le cose sembrano andare abbastanza bene eccezion fatta per la promessa infranta di non bere alcol da parte di lui e dell’ironia di lei sulla gelosia del fidanzato per i baci a stampo dati nella Casa di Grande Fratello Vip.

Qualche delusione invece è arrivata per Annamaria che ha visto Antonio avvicinarsi – un po’ troppo secondo lei – ad alcune single con lui il giovane napoletano condivide le giornate nel villaggio dei fidanzati. La donna, dal canto suo, resta fedele a se stessa pur avendo instaurato un buon rapporto con i ragazzi single.

Manila e Lorenzo sembrano per ora accusare molto la mancanza l’uno dell’altro. In particolare, l’ex calciatore dedica alla fidanzata un cuore sulla spiaggia e non avendo materiale a disposizione sulla sua storia d’amore reagisce e consiglia gli altri.

Anna che vorrebbe mettere su famiglia con Andrea ha deciso di attuare una precisa strategia: avvicinarsi al single Carlo per farlo ingelosire. I due si chiudono in bagno, unico luogo del villaggio in cui non ci sono le telecamere. Andrea di fronte al video della sua fidanzata che si apparta con Carlo rimane scosso ma non ha una reazione esagerata.

Sofia racconta alle altre fidanzate e ai ragazzi single di essere stata tradita due volte da Alessandro che non la prende per niente bene perché sostiene di essere stato sempre fedele, non solo… Alessandro dice che è stata Sofia a tradirlo in passato e non viceversa come la ragazza racconta. Per questo motivo, chiede il falò di confronto.

Stasera potremmo assistere al primo falò di confronto della stagione, quello tra Sofia e Alessandro appunto. O forse Sofia deciderà di non presentarsi? Chissà… Ciavy e Valeria si allontaneranno ancora di più o uno dei due lancerà dei messaggi di pace per rimettere in piedi la loro storia? Antonio riuscirà a non deludere ancora Annamaria? E Anna continuerà con la sua strategia o deciderà di viversi questa esperienza senza pensare a quello che Andrea vedrà e penserà di lei?

Su Rete4 alle 21.25 andranno in scena “I Legnanesi”. Retequattro ripropone la comicità de “I Legnanesi”, con un poker di appuntamenti al via da stasera in prima serata. Si parte con “Signori si nasce… e noi?”, seguito da “La Famiglia Colombo” (16 luglio), “70 voglia di ridere… c’è!” (23 luglio) e “I Colombo viaggiatori” (30 luglio). Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, “I Legnanesi” appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l’uso dell’italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall’autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Luigi Campisi (Il Giovanni).

In Signori si nasce… e noi?, “I Legnanesi” rendono omaggio Totò, il Principe indiscusso della risata: la vicenda, infatti, racconta della fuga d’amore al Sud di Giovanni, invaghito di una nobildonna napoletana, e del tentativo di Mabilia di riappacificarlo con Teresa. Il tutto tra tarantelle, scenografie e citazioni della tradizione partenopea, a dimostrazione di quanto la comicità del trio abbia ormai varcato i confini regionali per diventare fenomeno nazionale.

Spazio all’attualità e alla politica, su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “Fast & Furious – Solo parti originali”; su La5 alle 21.05 “Emilie Richards – Un piccolo paradiso”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Una bionda tutta d’oro”; su Iris alle 20.55 “Alaska”; e su Italia2 alle 21.15 “X-Men: le origini – Wolverine”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Absentia”. Dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi.

Su Rai5 alle 21.15 spazio al concerto “OSN Trasfigurazioni”. Daniele Gatti dirige una formazione ridotta dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che esegue Metamorphosen, per 23 archi di R. Strauss e Verklaerte Nacht di Schoenberg. Regia tv Ariella Beddini.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “La notte vola” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.