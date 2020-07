Dopo la limpida e fresca giornata di mercoledì, Andrea Bosoni ci spiega come sarà il cielo sopra Bergamo e la provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni con le previsioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’area di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo determina condizioni di tempo stabile sulla Lombardia per gran parte della settimana. Da venerdì la depressione presente sull’Europa Occidentale provocherà un graduale cedimento dell’alta pressione con l’aumento dell’instabilità dapprima sui rilievi e tra la sera di venerdì e la giornata di sabato anche in pianura. Domenica migliora.

Giovedì 9 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ad esclusione del transito di nuvolosità alta cirriforme nel corso della giornata più probabile sui rilievi; durante le ore pomeridiane sviluppo di una modesta attività cumuliforme lungo l’arco alpino, ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime in aumento con valori compresi tra 16°C e 19°C, massime in aumento con valori compresi tra 29°C e 33°C

Venerdì 10 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, dal pomeriggio aumento della nuvolosità associata a brevi rovesci o locali temporali sull’arco alpino, Prealpi, Valtellina e Gardesano; in serata non sono da escludere fenomeni temporaleschi fino in pianura sul settore occidentale della regione, Lomellina, Milanese, Varesotto e Brianza.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve ulteriore aumento ( 18°C/21°C), massime stazionarie o in lieve calo (29°C/32°C)

Sabato 11 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con rovesci e temporali più diffusi fin dal mattino sopratutto lungo la fascia pedemontana e Prealpina, tendenza a esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio accompagnati da ampie schiarite a partire dai settori occidentali, ancora qualche rovescio o temporale fino a sera sui settori centro-orientali della regione.

Temperature: Minime in lieve diminuzione, massime in diminuzione più marcata.