“Rigenerarsi nel verde”, al castello di Malpaga giornata fra yoga e benessere

Un giorno completamente dedicato a se stessi e al proprio benessere. Nel silenzio della natura, dove l’unico suono è costituito dal cinguettio di uccellini di sottofondo. L’appuntamento è sabato 11 luglio negli inediti spazi verdi del castello di Malpaga con “Rigenerarsi nel verde”, giornata fra yoga, meditazione, incontri di naturopatia, fisioterapia e astrologia.

Muniti di piantina alla mano, i partecipanti si addentreranno nelle suggestive aree verdi dell’antico maniero e, in determinati momenti della giornata, dislocati in specifiche zone, troveranno gli operatori del “Gesto Sospeso” pronti a condurli nel loro mondo.

Sará l’occasione per abbandonarsi a qualche ora di relax nel verde e godersi qualche pratica di yoga, meditazione, incontri di naturopatia, fisioterapia e astrologia.

L’accesso sará consentito solo a un numero limitato di persone previa prenotazione, per permettere di godere di ampi spazi e di tranquillitá.

L’iniziativa è adatta sia ai principianti che ai livelli piú avanzati.

Ecco il programma.

Ingresso: 7.30-10.00

Alle 08.00 (a scelta):

– Saluto al sole (Yoga)

– Meditazione

Alle 10.30 (a scelta):

– Yoga

– Meditazione

– Astrologia

– Naturopatia

– Fascia-in-motion (fisioterapia)

Alle 12.30:

LIGHT LUNCH (offerto dal Castello)

Alle 14.30 (a scelta):

– Astrologia

– Naturopatia

– Coerenza cardiaca

Alle 16.30 (a scelta):

– Yoga

– Meditazione

– Astrologia

– Naturopatia

– Fascia-in-motion (fisioterapia)

Biglietto: 75€

Comprende:

– Tutte le PRATICHE desiderate all’interno della giornata

– Visita gratuita al CASTELLO con audioguida (a scelta dalle 9.00 alle 17.00)

– Accesso riservato alle AREE VERDI PRIVATE del Castello

– Esclusivitá dell’evento per un NUMERO LIMITATO di persone

– Light lunch incluso

– Servizio bar a disposizione per colazioni, snack, merende, bibite

Importante: portare con sè tappetino, crema solare, lozione antizanzare.

Prenotare l’orario d’ingresso per evitare assembramenti.

L’evento verrà confermato con un numero minimo di partecipanti. In caso contrario verrà rimborsato il biglietto.

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a prenotazioni@castellomalpaga.it