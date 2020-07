Ancora una volta l’incrocio tra via San Giorgio, via Autostrada e via Simoncini si dimostra uno dei più pericolosi in città.

L’ennesimo incidente in quel punto si è verificato attorno alle 13 di mercoledì 8 luglio: due le auto coinvolte, una Fiat 500L e una Volkswagen Polo.

Foto 2 di 2



Le auto, che sopraggiungevano da via San Giorgio, stavano per imboccare il sottopasso della ferrovia che porta in via Autostrada quando la Polo ha tamponato la 500L: nello scontro sono rimaste lievemente ferite due donne, di 30 e 81 anni.

In zona si è creato subito il caos.

L’incrocio è tristemente noto per i numerosi incidenti, stimati in oltre 200 in 15 anni: qui il Comune di Bergamo a fine giugno ha iniziato i lavori per corsie fisse, tempi semaforici definiti e un semaforo che sbarca su via Simoncini visibile anche a distanza.