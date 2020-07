Incidente in A4 a Capriate: centinaia di bergamaschi fermi in coda

Rientro da incubo per centinaia di bergamaschi pendolari che lavorano a Milano. Un incidente in A4, all’altezza di Capriate, ha infatti completamente bloccato il traffico in direzione Venezia.

Un maxi tamponamento, che ha coinvolto anche dei mezzi pesanti, si è verificato intorno alle 17.30. Tre persone risultano ferite: una donna di 40, un uomo di 41 e un uomo di 57 anni. Fortunatamente i tre non sono in condizioni gravi. Sono stati tutti soccorsi in codice giallo poco dopo lo schianto.

Il tratto autostradale è però rimasto bloccato, fermando in coda i tanti pendolari che rientravano verso Bergamo dopo una giornata di lavoro. Alle 18.30, circa un’ora dopo l’incidente, la coda ha raggiunto e superato i 10 km.

Intorno alle 19.30, con i mezzi incidentati spostati, il traffico è tornato lentamente a scorrere.