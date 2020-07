Humanitas Bergamo e il Medical Care di Trezzo partecipano a “Open week salute donna”

Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda (Mi), da lunedì 13 a sabato 18 luglio , saranno sede dell’Open Week per la salute della donna organizzata da Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna.

Obiettivo: promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione.

Nel corso della terza settimana di luglio quindi, negli ospedali e nelle realtà sanitarie premiate con il Bollino Rosa che hanno deciso di aderire all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente visite e consulenze nell’ambito di diverse aree specialistiche.

Restano ancora a disposizione per quanto riguarda le sedi di Humanitas Gavazzeni e Castelli e Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda (Mi), 43 posti tra visite e consulti specialistici riguardanti: cardiologia, chirurgia vascolare, nutrizione clinica e dietetica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, ortopedia della mano, e podologia.

«È un’occasione importante per tutte le donne – sottolinea Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda – per confermare e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare… In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima».

Come prenotare le visite gratuite

Per quanto riguarda Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo e Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda la prenotazione delle visite e dei consulti gratuiti (fino a esaurimento posti) è obbligatoria e può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 al numero telefonico 035.4204688.

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutte le informazioni sui servizi offerti, con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione.