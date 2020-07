Frecciarossa a Bergamo, l’assessore Terzi: “Bene le nuove corse, ma orari da rivedere”

“Ringrazio Trenitalia per il primo riscontro dato alla richiesta di Regione Lombardia. Con una lettera ai vertici della società, il 25 giugno avevo chiesto il potenziamento dei collegamenti Freccia tra Roma e Bergamo, con contestuale riduzione dei tempi di percorrenza ottenibile attraverso il transito a Milano. Trenitalia ha quindi attivato una nuova coppia di corse, al mattino partenza da Bergamo alle 5,40 e ritorno da Roma alle 17,20, con la diminuzione dei tempi di percorrenza in particolare per la corsa del mattino”.

Lo annuncia l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi, muovendo allo stesso tempo un appunto. “Auspico però una rimodulazione dell’orario – sottolinea -. L’ipotesi sottoposta prevedeva una partenza da Bergamo alle 7 e uno studio complessivo che riguardava quattro tracce orarie”.