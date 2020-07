Coronavirus, in Lombardia 71 nuovi contagiati: 30 quelli di Bergamo

Nel giorno in cui a Bergamo si “celebra” l’uscita dalla terapia intensiva dell’ultimo paziente Covid, altre buone notizia circa l’emergenza sanitaria arrivano da regione Lombardia nel conteggio dei nuovi contagiati, dei guariti e dei dimessi dagli ospedali lombardi.

Si alza il numero dei dimessi dagli ospedali: sono 673 nelle ultime 24 ore per un totale di 67.241 persone guarite e 2.225 pazienti dimessi dall’inizio della pandemia.

A Bergamo mercoledì 8 luglio si registrano 30 nuovi malati. Sono 71 in tutta la regione.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 10.675

totale complessivo: 1.103.015

– i nuovi casi positivi: 71 (di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 69.466 (+673)

(67.241 guariti e 2.225 dimessi)

– in terapia intensiva: 34 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 211 (-18)

– i decessi: 12

totale complessivo: 16.725

I nuovi casi per provincia:

Milano: 16, di cui a Milano città: 6;

Bergamo: 30;

Brescia: 9;

Como: 2;

Cremona: 3;

Lecco: 1;

Lodi: 4;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 1;

Pavia: 1;

Sondrio: 1;

Varese: 1.