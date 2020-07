Come sorelle, Ncis o Quasi famosi? La tv dell’8 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 8 luglio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Techetechetè – Adriano! Il cuore, la voce”. Puntata dedica al grande Celentano televisivo, con spezzoni e esibizioni mai più rivisti e che all’epoca hanno registrato clamorosi picchi di ascolto e consenso di pubblico. A seguire, alle 22, “Cose nostre – A mani nude”. Uno speciale sulla storia dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, trucidati da killer spietati della mafia garganica. Luigi e Aurelio due contadini onesti, come ogni giorno erano a lavorare nei campi. In quella mattina d’estate vengono inseguiti per centinaia di metri e uccisi. La strage del 9 agosto del 2017 nei pressi della stazione dismessa di San Marco in Lamis, in cui morirono anche il boss Mario Luciano Romito vero obiettivo dell’agguato e suo cognato, ha improvvisamente acceso i riflettori su quella che viene chiamata la quarta mafia.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “90° minuto – Gol flash” e alle 21.45 il telefilm “Ncis”. Andrà in onda l’episodio intitolato “L’ultimo legame”: L’N.C.I.S. indaga su un trafficante di stupefacenti che vuole morto un tenente della Marina. Intanto si presenta in sede una vecchia conoscenza di Gibbs, che gli riporta alla mente dolorosi ricordi…

Su Canale5 alle 21.20 inizia la soap turca “Come sorelle”. La trama ruota intorno a tre sorelle: le protagoniste hanno condotto la propria vita e sono cresciute negli anni ignorando l’esistenza l’una dell’altra. Eppure il destino fa il suo gioco. Complice del loro incontro è una lettera misteriosa con cui Ipek Gencer viene a sapere di avere due sorelle. Si chiamano Deren Kutlu e Cilem Akan. A fronte di questa sconvolgente novità – dopo aver affrontato di petto la questione con la madre adottiva – Ipek Gencer decide di invitare le parenti al suo matrimonio. È tempo di far luce sul passato rimasto nell’ombra.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Delitti inquietanti”; su Rai4 alle 21.20 “Resident Evil”; su La7 alle 21.15 “Amore mio aiutami”; su La7D alle 21.30 “Quasi famosi”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Scusa ma ti voglio sposare”; su Iris alle 20.55 “The fighter”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin III – Ritorno alle origini”

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena l’opera “I due Foscari” di Verdi nell’allestimento firmato da Werner Duggelin con la direzione musicale di Nello Santi, recentemente scomparso. Protagonisti sul palco Leo Nucci, Vincenzo La Scola, Alexandrina Pendatchanska, Danilo Rigosa. Regia televisiva a cura di George Blume.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.15 il telefilm “Chicago Fire”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Il teo – Sono tornato normale” e su Real Time alle 21.20 “5 gemelle sotto un tetto”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.