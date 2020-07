Cascate del Serio, altro stop: “Ancora non possiamo accogliervi in migliaia”

“Ci abbiamo sperato e ci siamo impegnati per trovare una modalità che consentisse lo svolgersi dello spettacolo, ma ancora non ci sono le condizioni adeguate per potervi accogliere in migliaia. Siamo costretti ad annullare l’apertura notturna delle Cascate del Serio prevista per sabato 18 luglio”.

L’annuncio, ancora una volta, campeggia sulla pagina Facebook Turismo Valbondione. “Tenete in caldo il vostro affetto per le nostre Cascate – scrivono gli organizzatori – perché noi non vediamo l’ora di una giornata bella come ai vecchi tempi!”.

A causa della pandemia da Coronavirus ed in rispetto alle disposizioni normative e regionali, era stata annullata anche l’apertura delle Cascate del Serio, in programma lo scorso 21 giugno.

Ora, la prossima data segnata sul calendario è quella di domenica 16 agosto: tutti gli amanti della Valseriana si augurano sia quella buona.