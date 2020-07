Atalanta-Sampdoria, la diretta del match

Quattro vittorie in altrettante partite dopo la sosta imposta dall’emergenza sanitaria per l’Atalanta, che ora ospita la Samp in cerca di altri punti per accorciale sulle primissime.

La bella novità in formazione riguarda il ritorno di Ilicic, schierato dal 1′ con Gomez e Zapata.

La diretta del match:

Il secondo tempo

52′- Primo cambio del Gasp: fuori Djimsiti, dentro de Roon. L’Atalanta ora con la difesa a quattro.

45′- Si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo.

Il primo tempo

45′- Senza recupero, finisce il primo tempo: 0-0 tra Atalanta e Samp.

42′- Hateboer! Destro potente dal limite, Audero non si fa sorprendere sul primo palo.

41′- Bellissima invenzione del Papu in profondità per Ilicic, peccato per il destro dello sloveno che finisce in curva Morosini.

38′- Zapata! Si mangia il vantaggio! Lancio millimetrico di Gomez per il colombiano che è bravissimo a mettere giù la palla ma non altrettanto quando si tratta di calciare: il suo destro viene respinto dall’uscita bassa di Audero.

30′- Gran sinistro di Gabbiadini dai 30 metri, alza sopra la traversa Gollini.

29′- Botta da fuori di Zapata, para a terra Audero.

19′- Dopo tanti sbadigli iniziali ecco la prima occasione per l’Atalanta: Ilicic fa correre Toloi in area della Samp, destro strozzato del brasiliano parato da Audero. Poteva fare meglio forse Toloi, ma era pressato da due avversari.

10′- Primi dieci minuti di studio per le due squadre.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynki, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; ,Gabbiadini. All. Ranieri.