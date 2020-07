Assalti ai bancomat e auto rapinate: presa banda, tra loro un 18enne di Trescore

C’è anche un 18enne di Trescore tra gli arrestati delle squadre mobili di Milano, Bergamo, Pavia e Piacenza nel corso dell’operazione che ha smantellato una banda dedita alle rapine di auto di grossa cilindrata e agli assalti ai bancomat.

La base del sodalizio criminale è stata individuata nei campi rom milanesi di via Martirano e via della Chiesa: alla banda, composta da 6 persone, sono contestate le rapine di tre auto, una Mercedes, una Maserati e una Volkswagen, l’11 e il 12 febbraio a Trezzano Sul Naviglio (Milano) e Piacenza.

Secondo gli investigatori c’è la loro mano anche dietro all’assalto di uno sportello bancomat a Trezzano sul Naviglio, fatto esplodere col gas acetilene, ma il sospetto è che abbiano compiuto altri colpi di questo tipo con la medesima tecnica.

A casa del 18enne di Trescore, che all’epoca dei fatti era ancora minorenne, sono state trovate riproduzioni fedeli di una pistola e di un kalashnikov.

L’indagine ha mosso i primi passi il 9 dicembre scorso, dopo che due gioiellieri arrivati nel capoluogo lombardo per l’evento “Artigiano in Fiera”, vennero rapinati dell’auto e dei preziosi in essa contenuti, per un valore di 400mila euro.