Arrestato con 50 grammi di cocaina: doveva già scontare 5 anni per altri reati

Era ricercato per reati contro la persona ma, una volta individuato dal personale della Polizia di Stato, è stato trovato in possesso anche di circa 50 grammi di cocaina.

Nel primo pomeriggio di martedì 7 luglio, infatti, personale della Squadra Mobile si metteva alla ricerca di H.B., nato in Marocco nel 1969, poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo, dovendo espiare la pena di anni 5 di reclusione per reati contro la persona.

Il soggetto è stato rintracciato a Orio al Serio, e la perquisizione posta in essere dagli operatori di Polizia ha permesso di rinvenire e sequestrare, all’interno del marsupio a lui in uso, cinque involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di 3,8 grammi, nonché la somma la somma di 310 euro in contanti suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione nel suo appartamento di Alzano Lombardo ha permesso di sequestrare un “sasso” di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di 35,75 grammi, ulteriori 11 involucri di cellophane termosaldato trasparente con all’interno altra cocaina, un bilancino digitale di precisione, materiale per il confezionamento e la somma in denaro contante di 1500 euro, provento dell’attività di spaccio.

Pertanto, espletate le formalità di rito, H.B. è stato portato in carcere a Bergamo.