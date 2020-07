Senza biglietto, aggredisce capotreno e lancia sassi sui finestrini: denunciato

Scovato senza biglietto, ha letteralmente dato in escandescenze: prima insultando il capotreno, poi aggredendolo. Una volta sceso dal treno, ha sfogato la sua rabbia contro i finestrini del convoglio, rotti a sassate. Una mezz’ora di ordinaria follia per un 20enne di origine colombiana, denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

È successo lunedì 6 luglio all’altezza di Pontida, sul treno 5044 partito da Bergamo alle 13.08 e diretto a Lecco. La corsa è stata poi soppressa a Cisano Bergamasco, dove sono intervenuti i carabinieri del comando di Zogno e la Polfer di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia ferroviaria, il giovane ha iniziato ad imprecare contro il capotreno che gli stava spiegando che avrebbe dovuto pagare la maggiorazione e non solo il biglietto.

Dalle parole il 20enne è quindi passato agli spintoni, tant’è che nella colluttazione è rimasta coinvolta anche una 18enne: un’amica dell’aggressore, raggiunta accidentalmente alla spalla da un pugno diretto al capotreno.

L’accaduto ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione: il treno successivo è partito con settanta minuti di ritardo, un altro è stato cancellato e un altro ancora sostituito con un servizio bus.

Ore difficili per i pendolari della Bergamo-Lecco, ma nessuno di loro è rimasto ferito dai sassi lanciati contro i finestrini: quelli sì finiti in mille pezzi.