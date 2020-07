All’alba di martedì qualche nuvola si vede nel cielo di Bergamo: Andrea Bosoni ci porta alla scoperta del tempo che farà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un veloce fronte freddo in discesa dal Nord Europa lambisce la Lombardia regione tra Lunedì e Martedì apportando una debole instabilità soprattutto sui settori centro-orientali della regione.

Nel corso della settimana la successiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre garantirà tempo stabile e caldo ma non particolarmente afoso.

Martedì 7 luglio 2020

Tempo Previsto: Al mattino iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso in pianura e sui settori Prealpini con tendenza a graduale dissoluzione delle nubi nel corso della giornata e passaggio a tempo soleggiato, nel pomeriggio residui addensamenti nuvolosi lungo i rilievi centro-orientali ma senza fenomeni di rilievo. Possibili brevi rovesci o temporali durante la notte sui settori orientali della regione, valli Bresciane, Gardesano e mantovano.

Temperature: Minime in diminuzione con valori tra 17°C e 20°C esclusi i settori occidentali della regione interessati da venti di foehn dove risulteranno stazionarie o in lieve aumento, massime in diminuzione sensibile ovunque con valori compresi tra 24°C e 27°C

Mercoledì 8 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti nuvolosi saranno possibile nel pomeriggio sui rilievi Alpini ma senza fenomeni.

Temperature: Minime in lieve diminuzione specie sui settori occidentali e comprese tra 14°C e 17°C, massime in aumento con valori tra 27°C e 30°C

Giovedì 9 luglio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, esclusi locali addensamenti cumuliformi sui rilievi durante le ore centrali della giornata.

Temperature: Minime e massime in aumento con valori nella media stagionale