Maxi operazione antidroga tra la Sardegna e Bergamo: 33 arresti

Duro colpo al narcotraffico tra la Sardegna e la Lombardia, in particolare la provincia di Bergamo. L’hanno inferto i carabinieri del Ros. All’alba di martedì, infatti, è scattata la maxi operazione. Ben 33 le ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari notificate dai militari dell’Arma.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, denominata Dama, ha visto l’impiego di oltre duecento carabinieri che dall’alba stanno notificando i provvedimenti restrittivi ed eseguendo le perquisizioni a carico degli indagati. Al lavoro accanto al Ros tutte le componenti territoriali e specialistiche dell’Arma. Il blitz è scattato a Cagliari, nella zona del quartiere Sant’Elia in altri centri dell’Isola e in Lombardia nella zona di Bergamo.

Le ordinanze sono state richieste dalla Procura distrettuale ed emesse dal Gip di Cagliari.

Nella tarda mattinata si avranno maggiori dettagli.