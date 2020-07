House party, Lettere di uno sconosciuto o Speed? La tv del 7 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 7 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Torno indietro e cambio vita”, con Raoul Bova e Giulia Michelini.

Marco è sposato con una donna bellissima e ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra perfetto ma la moglie, con cui sta da 25 anni, gli annuncia che ha un altro uomo e vuole la separazione. Costretto ad andarsene di casa, Marco chiede aiuto al miglior amico Claudio, che conosce dai tempi della scuola. Una sera, mentre i due passeggiano per strada di notte, Marco esprime il desiderio di poter ritornare indietro quando un’auto li travolge. Dall’incidente, i due amici si risveglieranno nel 1990, pochi giorni prima del fatidico incontro tra Marco e quella che sarà la sua futura moglie…

Su Canale5 alle 21.20 torna “House party”, condotto da Michelle Hunziker. Una serata all’insegna di intrattenimento, musica e divertimento.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “90 Gol Flash” e alle 21.45 il telefilm “Squadra Speciale Cobra 11”. Andrà in onda l’episodio: “Allarme bomba”: dopo che la sua macchina è stata fatta saltare in aria da una mina, Semir si sveglia legato ad una sedia in un posto sconosciuto…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer e su La7 alle 20.35 “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Rai5 alle 21.15 proporrà il film “Lettere di uno sconosciuto”. Lu Yanshi e Feng Wanyu sono una coppia devota costretta a separarsi quando Lu viene arrestato e mandato in un campo di lavoro come prigioniero politico e Feng resta ferita in un incidente. Rilasciato durante gli ultimi giorni della Rivoluzione Culturale, Lu può finalmente tornare a casa per scoprire che l’amata moglie soffre di amnesia e ricorda poco del suo passato, aspettando pazientemente il ritorno di un marito che è incapace di riconoscere. Come un estraneo all’interno della propria famiglia, Lu si prodiga affinché il passato insieme possa ritornarle alla mente e risvegliarla da quel lungo torpore.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago P.D”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Speed”; su Rai4 alle 21.20 “Aftershock”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tre uomini e una bara”; su La5 alle 21.05 “Sapori e dissapori”; su Iris alle 20.55 “Ucciderò – Willie kid”; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 4 – Cittadini… in guardia”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Mai dire Gallery” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.