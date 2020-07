Cento nuove denunce in arrivo da tutta Italia. Saranno depositate dal comitato ‘Noi Denunceremo – Verità e Giustizia per le vittime di Covid-19’ in occasione del secondo ‘Denuncia Day’, previsto il 13 luglio davanti alla Procura di Bergamo.

Il primo si era tenuto il 10 giugno e in quell’occasione furono depositate una cinquantina di testimonianze. “Sono in lavorazione altrettante denunce che andranno a sommarsi a quelle dei primi due Denuncia-Day e che verranno presentate verosimilmente a fine estate – spiegano dal comitato -. Il ritrovo sarà sempre in Piazza Dante, a partire dalle 9.30, dove i membri del Comitato, gli aderenti e i denuncianti e gli avvocati che stanno supportando il Comitato, chiederanno ancora una volta verità e giustizia per i propri cari scomparsi durante la pandemia”.

Come anticipato i denuncianti arriveranno non solo dal Nord Italia, ma anche dalle regioni del Centro-Sud: verranno infatti depositate denunce da Roma, dalla Puglia e dalla Campania.