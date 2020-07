Centro Porsche Bergamo insieme a Caritas di Bergamo: un aiuto a 40 famiglie e 10 giovani

Centro Porsche Bergamo insieme a Porsche Italia e alla Caritas di Bergamo nella campagna “Uniti per Ripartire”, l’iniziativa solidale per sostenere la ripartenza del territorio e attenuare le difficoltà sociali ed economiche causate dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19.

Al centro del progetto la lotta contro la povertà alimentare e educativa nei territori della rete Porsche. Alle famiglie in difficoltà, verranno infatti distribuiti beni di prima necessità, da quelli alimentari ai prodotti per la casa e l’igiene, e ai più giovani verranno donati strumenti digitali per favorire la scolarità a distanza (pc, tablet, stampanti) e le iniziative di socializzazione e insegnamento.

In quest’ottica, per ogni vettura nuova consegnata dal 1 giugno al 10 agosto, il Centro Porsche Bergamo conferirà alla sede Caritas di Bergamo una somma che, a scelta del cliente, sarà destinata ad aiutare quaranta famiglie o dieci giovani. Un gesto di affetto e di vicinanza alle persone della città di Bergamo dove il Centro Porsche Bergamo opera dal 1959.

Silvano Lanzi, Direttore Centro Porsche Bergamo: “Uniti per Ripartire è un’azione di solidarietà e responsabilità sociale che siamo orgogliosi di condividere con Porsche Italia e tutti i Centri Porsche italiani. Uniamo le forze per ripartire, tutti, quanto prima e meglio possibile”.