Bottega del coltello si rinnova e offre tanti sconti online e in negozio

La Bottega del Coltello, realtà bergamasca che vanta più di 50 anni di esperienza nel settore degli utensili da taglio, ha annunciato il “fuori tutto”, ovvero la vendita a prezzo scontato di una grande quantità di prodotti del suo fornitissimo magazzino, che conta oltre 7.000 articoli differenti. Tutti i pezzi in offerta sono disponibili nella sezione prodotti scontati e resteranno in promozione fino ad esaurimento scorte. La missione che l’azienda si propone è quella di offrire ai propri clienti strumenti da taglio pregiati e di alta qualità, supportando il più possibile il Made in Italy ma senza escludere le grandi firme della coltelleria internazionale.

Bottega del Coltello propone in offerta una selezione di pezzi davvero pregiati, come coltelli custom e da collezione, ricercata coltelleria da cucina e professionale, accessori per la cucina, accessori per la cura del corpo, macina sale e pepe, torce, tosatrici e testine, articoli da regalo, e tanto altro ancora.

Le radici di Bottega del Coltello risalgono al 1962, anno in cui il suo fondatore, Tarcisio Ambrosioni, deve rinunciare per motivi di salute alla sua attività di produttore e forgiatore di forbici, decidendo di spostarsi dalla sua amata Premana – paese della Valvarrone – Valsassina, noto proprio per la produzione di coltelli e forbici – a Bergamo città, e iniziare la nuova attività di affilatura e vendita di coltelleria.

Nel 1972, non senza perplessità, a Tarcisio si affianca il figlio Eligio Ambrosioni che, nell’intento di aumentare il prestigio dell’attività di famiglia, comincia diverse collaborazioni con artigiani famosi nella coltelleria sportiva e da collezione internazionale. Nel 2000, per ampliare l’attività aziendale, Eligio attiva il primo sito e-commerce; purtroppo contemporaneamente papà Tarcisio deve interrompere bruscamente l’attività, sempre per motivi di salute, e in Bottega inizia a lavorare Edoardo Papis.

I già consolidati rapporti con aziende e artigiani si moltiplicano nel tempo in modo esponenziale, anche per rispondere alle esigenze di un sempre maggior numero di clienti desiderosi di acquisire, oltre ai prodotti di alta qualità, conoscenze e informazioni tecniche specifiche.

Sono attualmente più di 200 le aziende di cui Bottega del coltello propone i prodotti: dalle premanesi Alpen, Sanelli Ambrogio, Bharbjit, a TecnocutViper, Lionsteel, Maserin, Mercury,Extrema Ratio, MKM Consorzio e Fox, giusto per citare alcune, senza trascurare le grandi firme della coltelleria internazionale, dalle giapponesi Kai e Mcusta alla francese Opinel, passando per i prestigiosi marchi storici tedeschi Zwilling, Dovo, Dick e Wusthof.

Dei pregiatissimi coltelli Wusthof, famosi nel mondo per la loro qualità e utilizzati da chef di fama internazionale, Bottega del coltello propone un vasto assortimento anche sullo store on line, dove si possono trovare tutti i marchi disponibili suddivisi per categoria, in base alla loro specifica funzione in cucina, nonché i migliori coltelli da cucina professionali. Tra i moltissimi prodotti presenti sul sito troviamo non solo quelli dedicati alla cucina, alla coltelleria da collezione o ai coltelli sportivi, le forbici, le cesoie e i rasoi, ma anche gli utensili per la lavorazione manuale del legno; a questo settore La Bottega del Coltello dedica un catalogo fornitissimo di utensili legno perfetti sia per gli amatori che per i professionisti dell’intaglio e intarsio su legno, proposti anche in pratici set.

