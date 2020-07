Tour de France Virtual, seconda frazione da protagonista per Giulio Ciccone

Il Tour de France appare ancora lontano, ma Giulio Ciccone inizia già a far le prove da casa.

Lo scalatore della Trek-Segafredo, da alcuni anni di stanza a Sorisole, ha terminato al settimo posto la seconda tappa dell’edizione virtuale della Grande Boucle.

Lungo i 29,5 chilometri in programma, il 25enne chietino ha provato a far la differenza in salita, seguendo gli attacchi di Nicolas Edet (Cofidis) e Michael Woods (Education First) che hanno frazionato il gruppo.

Nonostante il forcing imposto nel finale, il giovane abruzzese si è dovuto giocare il successo nella volata vinta dal compagno di squadra Julien Bernard davanti all’australiano Freddy Ovett (Israel Start-Up Nation).

Al termine della frazione l’NTT Pro Cycling mantiene il comando con 130 punti davanti alla Rally Cycling e alla Alpecin-Fenix.