Molte Fedi: a settembre arriva Simone Cristicchi

Arriva la prima anticipazione sulla nuova edizione di “Molte fedi”. Martedì 15 settembre sarà ospite Simone Cristicchi con Massimo Orlandi per il concerto “Abbi cura di me”, evento tra musica e parole dedicato a fra Giorgio Bonati.

Raramente un protagonista delle scene e chi ne narra la vicenda trovano un’intesa creativa e profonda come è capitato a Simone Cristicchi e a Massimo Orlandi: un concerto evento di musica e parole tra confidenze e suggestioni. Una serata che ci invita a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare: poiché “tutto è così fragile” e siamo “in equilibrio sulla parola ‘insieme’”.

Simone Cristicchi è artista a tutto tondo: dopo aver maturato la passione per il disegno e il fumetto e un amore per la canzone d’autore, con cui ha vinto prestigiosi premi tra cui spicca il Festival Sanremo, è autore e interprete di spettacoli teatrali cui la critica ha riconosciuto le stimmate dell’originalità e della profondità nel toccare temi che spaziano dalla narrazione storica, alla critica sociale, alla riflessione spirituale.

Massimo Orlandi è giornalista e scrittore. Ha dedicato molti suoi lavori al racconto biografico del cammino di crescita umana e ricerca spirituale di testimoni speciali. Dal 1991 cura tutta l’attività editoriale della Fraternità di Romena.