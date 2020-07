Meeting di Vittorio Veneto, Musumary domina il getto del peso fra gli allievi

Cambia l’ambiente di gara, ma non il risultato per Segond Emmanuel Musumary. Il 17enne cremasco, cresciuto nelle file dell’Atletica Estrada di Caravaggio, si è messo in luce nel Meeting di Vittorio Veneto vincendo nel getto del peso allievi.

Allenato a Treviglio da Andrea Cacopardo, il giovane atleta di origine congolese non ha pagato lo stop imposto dal lockdown ed è tornato così a migliorarsi anche all’aperto dopo i successi ottenuti a livello indoor.

Campione italiano in carica a livello indoor, il portacolori dell’Atletica Cento Torri Pavia ha scagliato l’attrezzo da 5 chilogrammi a 19,14 metri, migliorando di oltre un metro il proprio personale.

La prestazione ottenuta nella località veneta ha consentito a Musumary di balzare nella graduatoria nazionale Under 18 divenendo il settimo azzurro di tutti i tempi, oltre ad inserirsi nei primi dieci al mondo nel 2020.