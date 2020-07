Con il bollettino curato da Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo andiamo a vedere come inizia la nuova settimana a Bergamo e in provincia

ANALISI GENERALE

Bel tempo. Una possibile instabilizzazione del tempo è attesa per la giornata di martedì, per l’arrivo di aria più fresca da est. Le temperature sono in risalita, clima caldo estivo, ma senza eccessi afosi.

Lunedì 6 luglio 2020

Tempo Previsto: bel tempo su gran parte della regione per l’intera giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, clima caldo estivo ma senza eccessi di afa. Assenza di fenomeni sulla Lombardia, se si eccettua un po’ di nuvolosità su Prealpi Orobie, dove non si esclude qualche locale ed isolato rovescio. In serata e nella notte aumento della nuvolosità su alta Valtellina e rilievi orientali, con possibilità di qualche rovescio sparso.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.

Martedì 7 luglio 2020

Tempo Previsto: Al mattino parzialmente nuvoloso sulle Alpi, molto nuvoloso o coperto su Prealpi e pianure: possibili isolate deboli piogge su fascia pedemontana e pianure occidentali. Da metà giornata e nel pomeriggio tempo in miglioramento con decise schiarite, in particolare sulle aree di pianura. In serata un po’ di nubi su gran parte della regione, ma senza fenomeni.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 26 e 28 °C.