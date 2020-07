Fine settimana di controlli anti-Covid, 112 carabinieri lungo le strade della provincia

Nel corso del fine settimana appena trascorso 112 militari, coordinati dal Capitano Daniele Falcucci, hanno effettuato controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, della circolazione stradale e della prevenzione dei reati in genere.

In ausilio è intervenuto l’equipaggio del Centro Elicotteri Carabinieri di Orio, con servizi a bordo delle pattuglie e a piedi in tutti centri urbani, nelle zone da cui si inerpicano i sentieri montani e lungo le principali arterie stradali che collegano i territori con Bergamo e con la Provincia di Brescia e nelle aree lacuali, con il supporto della motovedetta di Lovere.

Nel complesso sono state controllate oltre 500 persone; sanzionate 2 persone per mancato rispetto delle normative anti-covid perché non indossavano la mascherina all’interno di locale pubblico e non ne erano nemmeno provvisti; sanzionati 2 titolari di bar per mancato rispetto del distanziamento sociale all’interno dei propri esercizi; elevate 11 contravvenzioni al codice della Strada per parcheggi inurbani anche in aree destinate ai mezzi di soccorso; denunciato per guida sotto influenza dell’alcol un uomo classe 1978, già noto ai Carabinieri per precedenti comportamenti, trovato con tasso alcolemico pari a 2,31 mg/l in luogo del massimo consentito che è di 0,80 mg/l. Contestualmente gli veniva confiscata la vettura; 3 patenti ritirate e 30 punti decurtati nel totale; sequestrati 25 grammi di Marijuana.

I controlli si ripeteranno nei prossimi fine settimana.