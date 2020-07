Covid, webinar sulla prevenzione nei pazienti con fattori di rischio

“Covid19: Dall’esperiehnza la prospettiva di domani – Alleanza ospedale territorio: Prevenzione e tempestività delle cure”. È questo il titolo del convengo on line organizzato dagli Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Policlinico San Pietro e Policlinico San Marco), per il 9 luglio, destinato in particolare ai Medici di Medicina Generale. Patrocinato da ATS Bergamo e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo, il webinar (accreditato per 3 crediti ECM) verterà in particolare sul rapporto ospedale – territorio/MMG e sul ruolo cruciale che questa alleanza può avere anche in un’ottica di prevenzione del Covid nei pazienti con fattori di rischio (età sopra il 65 anni, patologia oncologica, patologia coronarica, ipertensione, diabete, obesità).

Nell’ambito delle attività tendenti ad arginare la diffusione del nuovo Coronavirus, responsabile del Covid-19, è diventata forte la necessità di fornire tutte le indicazioni utili per la tutela della salute della cittadinanza, con specifico riferimento alla categorie particolarmente fragili e a coloro che sono affetti da patologie croniche, rare o congenite. Pertanto al fine di ridurre al minimo necessario gli spostamenti presso le strutture in cui si realizza l’ordinaria assistenza, si ritiene opportuno indicare quali possano essere le strategie migliori sia terapeutiche sia farmacologiche per far fronte alla gestione territoriale pre ricovero dei pazienti COVID 19.

Gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, in prima linea durante l’emergenza da Covid 19, con questo evento live vogliono mettere l’esperienza acquisita a disposizione del territorio, proponendosi come partner e punto di riferimento diretto per i Medici di Medicina Generale nell’identificazione, sorveglianza e gestione dei pazienti a rischio attraverso la creazione di protocolli di prevenzione e cura condivisi.

L’evento è gratuito e sarà accessibile, previa iscrizione, al sito https://fadcollage.it/event/367/showCard