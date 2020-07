Urgnano, auto ribaltata nella notte: due ragazzi feriti

Due ragazzi di 25 e 29 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica e Urgnano, nella Bassa Bergamasca.

Intorno e mezzanotte e mezza, per cause da chiarire, l’auto su cui viaggiavano si è ribaltata in via Spirano.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai carabinieri per i rilievi di legge.

Nulla di grave per i due feriti: il 25enne ha riportato la frattura di una gamba ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti, mentre il 29enne una contusione al volto ed è stato condotto al Policlinico San Marco di Zingonia.