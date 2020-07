Sette feriti, tra cui tre bambini e il più piccolo ha solo sei mesi. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Seriate.

Intorno alle 16.30 una Renault Clio e un Suv Hyundai si sono scontrati all’altezza della curva dello svincolo di via Cassinone che porta all’Asse interurbano.

A bordo dei mezzi due famiglie. Sulla Clio padre e madre di 50 anni, originari del Bangladesh, con i tre figli: una bambina di 12, un maschio di 10 e un altro di sei mesi. Sul Suv una coppia bergamasca di 71 anni.

Dopo il violento l’impatto che ha danneggiato in particolare la vettura, l’occupante di un’auto che precedeva i veicoli coinvolti ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri della tenenza di Seriate e la polizia stradale di Seriate per i rilevi di legge e per regolare la circolazione.

Durante le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato chiuso al traffico.Il più grave è il bambino di 10 anni, intubato e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverato in prognosi riservata. La sorella e il fratellino sono stati condotti in ambulanza, insieme ai genitori, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La coppia di 71enni è invece stata portata alle Cliniche Gavazzeni.