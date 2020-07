Quattro feriti nell’incidente e un ragazzo travolto dal jersey volato via in seguito all’arrivo dell’elisoccorso. È il bilancio dello scontro tra una moto e un’auto avvenuto domenica 5 luglio lungo la Villa d’Almè-Dalmine.

La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 18.30 nel territorio di Mozzo, è ancora da chiarire. La più grave tra i quattro feriti, tutti a cavallo dei 50 anni, è una 56enne trasportata in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Foto 2 di 2



Proprio durante l’atterraggio dell’elicottero, c’è stato un altro ferito. Un giovane, che stava osservando le operazioni di soccorso, è stato travolto da una barriera in jersey volata a causa dello spostamento d’aria. Il ragazzo è rimasto ferito alla spalla.

Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge e in supporto una pattuglia di Sorveglianza Italiana per regolare il traffico.