Non dirlo al mio capo, Chernobyl o Fbi? La tv del 5 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 5 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Non dirlo al mio capo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fidarsi…è bene?” e “La forza della debolezza”. Nel primo, Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre, e decide di aiutarlo. Però è costretto a rivelare d ei segreti che mettono a dura prova il loro rapporto. Intanto Mia dà una possibilità al ragazzo conosciuto in piscina, Giacomo, non senza suscitare qualche reazione in Romeo E anche Jacopo e Claudia non sembrano voler far sapere che stanno insieme… Nel secondo, in studio arriva un uomo disperato: l’ex moglie ha deciso di dividere a metà tutti i loro averi, letteralmente: mezzo divano, mezzo orologio, mezzo tavolo… Lisa non può immaginare chi vi sia dietro questa follia né quanto i l suo capo sia vicino a scoprire la verità su di lei e sui suoi figli…

Su RaiDue alle 21.05 verrà proposto “90° Sera – RaiSport” e alle 22 il telefilm “Fbi”. Andranno in onda due episodi dal titolo “La fede dell’armiere” e “Crisi d’identità”. Nel primo, un noto trafficante d’armi pentito che collabora con l’F.B.I. viene ucciso. Avendo una conformazione fisica simile, Omar assume la sua identità in un’operazione sotto copertura…

Nel secondo, la squadra dell’F.B.I. indaga sull’omicidio di una giudice federale e di sua figlia. Gli indizi conducono ad un club, al centro di un’altra indagine, in cui si è infiltrata un’ex compagna d’accademia di Maggie…

Su Canale5 alle 21.15 l’appuntamento è con la fiction “Rosy Abate – Seconda stagione”.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Freedom, oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 la serie “Chernobyl” e alle 22.40 “Atlantide – Speciale Chernobyl”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “L’incredibile vita di Norman”; su Italia 1 alle 21.30 “La rivolta delle ex”; su Rai4 alle 21.20 “Ossessione omicida”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Seduzione fatale”; su La5 alle 21.05 “Stanno tutti bene – Everybody’s fine”; e su Iris alle 20.30 “Trash”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Il Giappone visto dal cielo”. Dal paese delle nevi a Tokio. Attraverso luoghi magici nascosti tra le montagne di una delle regioni più nevose del mondo, giungiamo a Tokyo, una megalopoli sterminata, dove tradizione e modernità estrema convivono in armonia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Emigratis”; su Real Time alle 21.30 “90 giorni per innamorarsi: quarantena” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.