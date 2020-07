Fu vicepresidente della Provincia, addio a Tarcisio Fornoni

Bergamo piange Tarcisio Fornoni, ex vicepresidente della Provincia, scomparso sabato 4 luglio all’età di 96 anni. La sua è stata una vita ricca di impegni politici e professionali. È stato maestro, a soli 17 anni, a Spirano e anche a Roma, e poi pure preside. Dopo la Laurea in pedagogia fu redattore alla Scuola Editrice di Brescia e per la Casa Editrice Atlas a Bergamo.

Non è mancata la passione per la politica. Dal 1960, per dieci anni, Fornoni è stato vicepresidente provinciale, quando a capo della Provincia c’era Enzo Zambetti, come lui democristiano. Nel quinquennio successivo fu assessore all’Istruzione del Comune di Bergamo, con il sindaco Giacomo Pezzotta.

Guidato da una profonda fede religiosa, a 15 anni divenne responsabile dei ragazzi dell’Azione Cattolica all’oratorio dell’Immacolata, vicino a dove era cresciuto, tra via Broseta e piazza Pontida. Nella sua vita è stato anche presidente del Csi provinciale, oltre che animatore del Centro Pedagogico e dell’associazione degli ex allievi del Collegio Sant’Alessandro.

Fornoni lascia nel dolore la moglie Gabriella Fogaroli e i quattro figli Carlo, Maurizio, Cecilia e Giovanni.