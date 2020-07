Frattura a una gamba, uomo bloccato sui sentieri di Carona: recuperato dai Vigili del fuoco

Nella mattinata di domenica 5 luglio i Vigili del fuoco di Zogno e i SAF di Bergamo sono intervenuti per il recupero di una persona su un sentiero a Carona.

Si tratta di un uomo, residente a Tribulina di Scanzorosciate, che era uscito per una passeggiata sui monti.

Durante l’escursione però si è procurato una frattura a una gamba e non è stato più in grado di proseguire. Ha chiesto così l’intervento dei soccorsi: i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino l’hanno trasportato con l’elisoccorso in ospedale.