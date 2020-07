Con l’aiuto del cane Lara, la polizia trova droga abbandonata in stazione

Nel corso della settimana che si sta per concludere sono proseguiti i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore Maurizio Auriemma e che hanno interessato sia il capoluogo sia zone della provincia.

Sottoposti a controllo in particolare la stazione ferroviaria d Bergamo, la stazione Teb, stazione autolinee e piazzale Alpini, con l’utilizzo dell’unità cinofila antidroga di Milano supportata da equipaggi della questura di Bergamo e da personale dell’Esercito Italiano Strade Sicure.

Nel corso dell’attività sono stati recuperati da “Lara”, un Pastore Tedesco di due anni, 15 grammi di sostanza stupefacente, hascisc, trovato abbandonato nelle aree verdi di fronte alla stazione ferroviaria.

Inoltre con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Lombardia i controlli hanno riguardato Clusone e San Pellegrino Terne dove sono state identificate 80 persone, alcune con precedenti di polizia, ed alcuni esercizi pubblici.

A Clusone un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenze e riaffidato ai genitori, mentre per un esercizio pubblico, dove si sono registrate alcune irregolarità amministrative, sono in corso verifiche per i conseguenti provvedimenti.

Le attività sono state seguite e apprezzate dai sindaci e dalla cittadinanza delle due località delle valli.