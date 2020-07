All’Atalanta basta un rigore di Muriel: ottava vittoria consecutiva, Inter a -1

Basta un calcio di rigore di Muriel all’Atalanta per piegare il Cagliare e ottenere l’ottava vittoria consecutiva, il decimo risultato utile consecutivo: l’ultima sconfitta risale infatti a undici partite fa, Atalanta-Spal 1-2 del 19 gennaio scorso.

Un cammino straordinario, quello degli uomini di Gasperini, che alla Sardegna Arena ha messo in mostra anche gli elementi che, solitamente, vivono le partite da dietro le quinte: Sutalo e Tameze, ad esempio, entrambi alla prima da titolari; Sportiello tornato tra i pali; ma anche Malinovskyi e Muriel, che pare comunque assurdo considerarli due riserve.

A Cagliari la pratica è stata tutt’altro che semplice per i bergamaschi, che nella ripresa, nonostante l’uomo in più (espulso Carboni in occasione del rigore segnato da Muriel), hanno sofferto molto più di quello che ci sarebbe potuti aspettare, soprattutto visto il primo tempo letteralmente dominato tra bel gioco e occasioni da rete create.

Come detto, a decidere il match è stato un penalty conquistato con astuzia da un ottimo Malinovskyi che, nell’occasione, ha causato anche il fallo da ultimo uomo – e, quindi, da espulsione – del giovane difensore Carboni. Dagli undici metri è stato perfetto Muriel.

Tante le note positive, soprattutto nel primo tempo: la buonissima prova di Sutalo e Tameze, l’ennesima grande prestazione di Malinovskyi e la porta inviolata per la seconda partita consecutiva.

E poi c’è la classifica, che si fa sempre più bella ed entusiasmante: con i ko di Lazio e Inter la seconda e la terza posizione si fanno molto più vicine, ora a -5 e -1.