Il primo weekend di luglio a Bergamo si apre all’insegna della pioggia e del cielo grigio. Durerà? Risponde Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le nostre regioni garantirà un weekend ed un inizio settimana con tempo bello e soleggiato. Una possibile instabilizzazione del tempo è attesa per la giornata di martedì, per l’arrivo di aria più fresca da est. Le temperature risaliranno nel week end, clima caldo estivo ma senza eccessi afosi.

Sabato 4 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso con ampie schiarite su tutta la regione, qualche nuvola in più sui settori orientali nelle prime ore; tendenza ad un generale e rapido miglioramento del tempo. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, con clima estivo molto gradevole, parzialmente nuvoloso sui rilievi, nuvolosità cumuliforme sulle Orobie orientali ma probabilmente senza fenomeni. In serata prevalenza di bel tempo su tutta la regione.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C.

Domenica 5 luglio 2020

Tempo Previsto: bel tempo su tutta la regione per gran parte della giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Assenza di fenomeni sulla Lombardia per l’intera giornata. Qualche nuvola in più è prevista soltanto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi orientali, in un contesto per lo più soleggiato.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 30 e 32 °C.

Lunedì 6 luglio 2020

Tempo Previsto: bel tempo su tutta la regione per l’intera giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, clima caldo estivo ma senza eccessi di afa. Assenza di fenomeni sulla Lombardia, se si eccettua un po’ di nuvolosità su Prealpi Orobie, dove non si esclude qualche locale ed isolato rovescio.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 21 e 23 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.