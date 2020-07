Traghetti fermi? Sarnico non ci sta e noleggia quelli privati

“È impensabile che Sarnico momentaneamente non abbia ancora i traghetti, a seguito anche di numerose riunioni”.

Giorgio Bertazzoli, sindaco di Sarnico, si sta battendo da settimane per ottenere che le corse dei battelli sul Lago d’Iseo siano riavviate. Non si tratta di una richiesta qualunque: per i comuni affacciati sul lago, che hanno inevitabilmente nel settore del turismo la propria fonte di entrate più importante, si tratta di una necessità primaria.

E così l’amministrazione comunale di Sarnico ha deciso di organizzarsi per conto proprio nell’attesa del 15 luglio, quando Regione Lombardia e le autorità di bacino potrebbero forse dare il via libera al ripristino almeno di due corse giornaliere, una al mattino ed una alla sera.

Il sindaco Bertazzoli infatti ha annunciato su Facebook che per le domeniche a venire prima del ripristino dei battelli – vale a dire domenica 5 e domenica 12 luglio – il Comune noleggerà i traghetti privati della Barcaioli Montisola Service. In questo modo nelle due date saranno messe a disposizione dei turisti quattro corse: due di andata da Sarnico a Montisola (alle 9 e alle 11) e due di ritorno da Montisola a Sarnico (alle 15 e alle 18).

A fronte della normale capienza di 60 persone, i traghetti potranno ospitare circa 30 passeggeri per garantire il rispetto delle norme sanitarie anti-Covid.

Per questa ragione le prenotazioni saranno obbligatorie, e verranno gestite dalla Pro Loco Sarnico.

L’amministrazione comunale ha anche garantito che si occuperà di coprire la differenza fra il prezzo del biglietto e il costo effettivo della corsa per mantenere invariato il servizio.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro Loco Sarnico al numero: 035/910900