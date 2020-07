Philadelphia, Escape Plan 2 o Festivalbar 2000? La tv del 4 luglio

Per la prima serata in tv, sabato 4 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “20 anni che siamo italiani”, condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Two People Show dalle mille possibilità di intreccio narrativo, musicale ed artistico, con ospiti, orchestra e storytelling.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su RaiDue alle 21.05 verrà proposto “Rai Sport 90° Gol Flash” e alle 21.45 il film “Lo specchio della vendetta”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Audace colpo dei soliti ignoti”; su Italia1 alle 21.30 “Alla ricerca dell’isola di Nim”; su La7 alle 21.15 “Philadelphia”; su Rai4 alle 21.20 “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La seduzione”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Legami di sangue”; su Iris alle 20.55 “All things to all men”; e su Italia2 alle 21.15 “La casa 2”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Per fortuna che c’è Riccardo”. Il comico Riccardo Rossi riscrive la storia dei tempi moderni attraverso le date che ci hanno cambiato la vita: l’invenzione del transistor, dei computer Apple, l’uccisione di John Lennon, la morte assurda di Caravaggio, ma anche la vita di Giorgio Armani e di Walt Disney.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Il gatto e il topo”: dei professori vengono ritrovati senza vita in un collegio femminile. Lampion e Larosière sospettano che gli omicidi siano legati alla presenza di una principessa orientale.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar 2000” e su Real Time alle 21.30 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.