La commozione dei commercialisti per i colleghi vittime del Covid

Si è tenuta venerdì sera nella cornice del Duomo di Bergamo, la Santa Messa in suffragio dei dottori commercialisti venuti a mancare nel periodo dell’emergenza Covid-19 ai quali non era stato possibile rendere l’ultimo saluto a causa delle norme anti-contagio vigenti durante la pandemia. In particolare sono stati ricordati: Paolo Bellini, Alessandro Bialetti, Massimo Ciancio, Marco Crevena, Pierantonio Demicheli, Giorgio Deretti e Giuseppina Scuderi.

Una celebrazione fortemente voluta da Simona Bonomelli, presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, e da tutti i Consiglieri dell’Ordine per ricordare quanto quelli appena passati siano stati mesi di grande paura, dolore, lutto e grave incertezza per il futuro. L’impossibilità di relazionarsi, stringersi la mano, scambiarsi gesti di tenerezza e di affetto hanno cambiato improvvisamente le abitudini di tutti, rendendo ancora più forte la necessità di non allontanarsi e di manifestare la propria vicinanza, gli uni agli altri.

Simona Bonomelli, ricordando i colleghi ha commentato: “Questa S. Messa ha voluto rappresentare il nostro corale bisogno di fermarci a riflettere sul drammatico vissuto di questi ultimi mesi di emergenza, per andare oltre la dimensione umana, assolutamente limitata ed effimera, e rivolgere a Dio il nostro grazie per avere messo sul nostro cammino delle splendide persone che ci hanno accompagnato in questi anni. Vogliamo abbracciarci e stringerci per condividere le nostre perdite, per piangerle insieme e per salutarle, nella consapevolezza che continuano a guardarci e a proteggerci dal Cielo”.