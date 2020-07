Garantiva l’ordine pubblico allo stadio: ora Sergio Vollono sarà vice questore a Lecco

Nella mattinata di sabato 4 luglio il questore Maurizio Auriemma e i funzionari della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bergamo hanno salutato il dottor Sergio Vollono, classe 1963, che il prossimo 6 luglio lascerà la Questura di Bergamo per ricoprire il prestigioso incarico di Vicario del Questore di Lecco.

Vollono, laureato all’università degli studi di Milano in Giurisprudenza, nel 1991 ha vinto il concorso per vice commissari ed è entrato a fare parte della Polizia di Stato.

Sergio Vollono

Dal 1992 ha prestato servizio ininterrottamente alla questura di Milano dirigendo sette diversi commissariati del capoluogo lombardo sino al 2012, anno in cui è stato promosso Primo Dirigente e assegnato alla Questura di Bergamo come responsabile della divisione Anticrimine.

Nel periodo di permanenza a Bergamo di particolare menzione è stato il suo impegno sul fronte dell’ordine pubblico.

Per la professionalità e l’equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato, gli è stata affidata negli anni la dirigenza di delicati servizi di ordine pubblico quali quelli allo stadio in occasione delle partite dell’Atalanta e in occasione di grandi eventi tenutisi in provincia, come il G7 dell’Agricoltura e la “Peregrinatio” dell’urna con le spoglie del santo padre Papa Giovanni XXIII.