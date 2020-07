Forza Italia in piazza a Bergamo per il lavoro e per Berlusconi senatore a vita

Forza Italia sarà in piazza sabato 4 luglio a Bergamo, con un gazebo in via XX settembre dalle 15, per raccogliere le firme per sostenere le proposte economiche per il rilancio del Paese e per chiedere la nomina di Silvio Berlusconi a senatore a vita: “Un primo passo per risarcire milioni di italiani per l’estromissione dal Parlamento del loro leader”.

In occasione della manifestazione nazionale del centrodestra “Insieme per l’Italia del lavoro”, che vedrà Forza Italia manifestare insieme a Lega e Fratelli d’Italia, anche a Bergamo, spiega il Coordinamento Provinciale, “vogliamo testimoniare l’impegno di Forza Italia, come opposizione responsabile e concreta, presentando le nostre proposte economiche e le nostre proposte emendative al Dl Rilancio. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro in provincia di Bergamo, e in generale in tutto il Paese, evidenziano ancora una volta la necessità e l’urgenza di semplificazione e flessibilità attraverso la sospensione del decreto dignità, la reintroduzione di voucher e di incentivi a nuove assunzioni”.

Il gazebo di sabato sarà inoltre l’occasione per confrontarsi insieme sulle battaglie che Forza Italia sta portando avanti nella nostra provincia e in Parlamento.