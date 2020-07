Atalanta, a Cagliari ancora sulle ali del Papu: è già da record con 15 assist

Dopo la pausa forzata dall’emergenza sanitaria, l’Atalanta è ripartita a un ritmo irresistibile per chiunque: strapazzato il Sassuolo, rimontata la Lazio, superato l’ostacolo Udinese e dominato il Napoli, in due settimane i nerazzurri hanno messo in cassaforte una nuova qualificazione alla prossima Champions League.

A trascinarla, ancor più che in altre occasioni, un Papu Gomez tirato a lucido: l’argentino ha messo la propria firma in ognuna delle quattro vittorie atalantine dalla fine del lockdown, con prestazioni da 8 in pagella e l’ormai quasi scontato assist quotidiano.

Dall’inizio della stagione sono già 15 in passaggi vincenti che hanno mandato in rete i compagni, l’ultimo dei quali la pennellata per la testa di Pasalic per il momentaneo 1-0 contro i partenopei.

Nessuno, negli ultimi 15 anni, era stato in grado di raggiungere un così alto numero di assist. Come raccontano i dati Opta, solo in tre in questo arco temporale ci erano arrivati vicini, fermandosi a quattordici: Ronaldinho (2008/2009), Hamsik (2012/2013) e Luis Alberto (2017/2018).

E proprio con lo spagnolo della Lazio, suo grande amico e al momento a quota 14 assist, il Papu ha in ballo anche una scommessa: a dicembre, commentando i dati dei migliori assistmen del campionato, i due si accordarono per tirare le somme a fine campionato, mettendo in palio una cena a Ibiza e alla fine di ogni giornata i due si stuzzicano sui social.

La trasferta di Cagliari, ora, lo mette di fronte a un nuovo record possibile, quello delle cinque giornate di fila con almeno un assist.

Attenzione, però, alla squadra di Zenga: il Cagliari è una vera e propria bestia nera per l’Atalanta di Gasperini, capace negli ultimi sette incontri di imporsi per cinque volte.

Serviranno grande concentrazione e il solito Papu.