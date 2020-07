Come annunciato dal Centro Meteo Lombardo sono arrivati i temporali nella notte: Marco Tarantola ci accompagna a scoprire se il primo weekend di luglio sarà grigio e piovoso oppure soleggiato a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone nord africano continuerà ad insistere sul Mediterraneo ancora per la mattinata di venerdì, determinando una persistenza del caldo su buona parte della nostra Penisola. Nel pomeriggio e in serata è atteso l’arrivo sulle Alpi di un fronte da ovest, che porterà rovesci e temporali sparsi anche in pianura, e che sarà seguito da correnti più fresche e dall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre. Ci aspettiamo pertanto un nuovo generale miglioramento del tempo per il fine settimana. Le temperature subiranno una temporanea flessione venerdì e risaliranno nel fine settimana, senza però l’arrivo del caldo afoso.

Venerdì 3 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso ma con ampi spazi soleggiati su buona parte della regione. Dal primo pomeriggio generale instabilizzazione dell’atmosfera, con primi rovesci sparsi su Prealpi e settori di pianura centro-occidentali. Nel pomeriggio ed in serata temporali e rovesci diffusi su buona parte della regione, più intensi e persistenti su pianure occidentali: non si escludono in queste zone grandine e colpi di vento. In serata cielo coperto su tutta la regione, con rovesci diffusi ma con indebolimento dei fenomeni violenti. Tendenza ad un rapido miglioramento nel corso della notte.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 18 e 20 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29 °C.

Sabato 4 luglio 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso con ampie schiarite su tutta la regione, con qualche nuvola in più sui settori orientali nelle prime ore; tendenza ad un generale e rapido miglioramento del tempo. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura, con clima estivo molto gradevole, parzialmente nuvoloso sui rilievi con la possibilità di qualche debole ed isolato piovasco sulle Orobie orientali. In serata prevalenza di bel tempo su tutta la regione.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30 °C.

Domenica 5 luglio 2020

Tempo Previsto: bel tempo su tutta la regione per gran parte della giornata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Assenza di fenomeni sulla Lombardia per l’intera giornata.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 20 e 22 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 31 e 33 °C.