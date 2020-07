Top Dieci, Ultimo – Caccia ai narcos o Un americano a Roma? La tv del 3 luglio

Per la prima serata in tv, venerdì 3 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “La Grande Storia – Roma tra sogno e realtà”. Andranno in onda tre approfondimenti dal titolo “I Fatti”, “I volti” e “Le ombre”. Nel primo, un’Italia giovane, forte, determinata. Nel pie no del boom economico. Che ha saputo mettersi alle spalle gli anni bui della guerra e della povertà. E che ora vuole mostrare al mondo un volto nuovo di sé. Cosa meglio delle Olimpiadi? Roma, 1960. Nel secondo, Roma è tante, forse troppe, cose. Immensa, affascinate, emozionante, ma anche disordinata, decadente, ingorda. Nel terzo, 20 settembre 1870. Uno squillo di trombe, un colpo di cannone, una carica di bersaglieri. L’Italia è entrata finalmente a Roma. Una piccola Roma pochi abitanti, poche attività, nessun vento di modernità. Ma sede di un potere universale, diventato ora ostile.

La7 alle 21.15 trasmetterà il film “Un americano a Roma”, con Alberto Sordi. Nando Moriconi (Alberto Sordi) ha un sogno: essere americano. Rinnega la pastasciutta per strani intrugli, non perde un film hollywoodiano, parla uno strano idioma che vorrebbe essere americanizzante. I genitori non lo tollerano più, gli amici lo prendono in giro, ma lui continua imperterrito. Quando si arrampica sul Colosseo il console americano è disposto a intercedere, ma poi lo riconosce come il pazzo che lo aveva fatto uscire di strada qualche tempo prima e cambia idea.

Su Rete4 alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Le bugie scorrono nel sangue”; su Canale5 alle 21.20 “Ultimo – Caccia ai narcos”; su Italia1 alle 21.30 “Pacific Rim”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Everly”; su Iris alle 20.55 “Una famiglia in affitto”; e su Italia2 alle 21.15 “La notte del giudizio”.

Rai5 alle 21 proporrà il documentario “Art night”. Andranno in onda due documentari dal titolo “Tintoretto, il primo regista” e “Civilizations, l’arte nel tempo”. Nel primo, Tintoretto ha segnato in maniera profonda il volto artistico di Venezia. Pittore irrequieto, capace di sbalordire i suoi committenti con trovate sorprendenti. Nel secondo, la Creazione. Il ruolo dell’arte e dell’immaginazione creativa nella creazione dell’umanità.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Disorder – La guardia del corpo”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation island”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Colorado”; e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.