Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine dello schianto tra un’auto e una moto nel pieno centro di Bergamo, in Porta Nuova.

Ferita nello scontro una donna di 44 anni, che era in sella alla moto di grossa cilindrata.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di venerdì 3 luglio.

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dello schianto, ma pare che l’auto, che arrivava da viale Papa Giovanni e stava svoltando verso via Tiraboschi, non abbia dato la precedenza alla moto che transitava nella direzione opposta.

La donna ferita, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre alla polizia locale di Bergamo che ha effettuato i rilievi del sinistro.

Il traffico nel centro cittadino ne ha risentito, con lunghe code che si sono formate nelle vie più centrali.