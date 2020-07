Riapre la casa natale di Gaetano Donizetti

Dopo i mesi di chiusura a causa dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la Casa Natale di Gaetano Donizetti riapre le sue porte al pubblico.

Luogo di valore storico e culturale, dichiarato monumento nazionale e situato nel cuore di Città Alta, l’edificio di Via Borgo Canale 14 offre la possibilità di compiere un tour all’interno di spazi che per la gran parte hanno mantenuto l’aspetto originario risalente al XIV – XV secolo. Casa Natale è lo sfondo ideale per immaginare usi e comportamenti quotidiani del passato, per scoprire i primi anni di vita del compositore bergamasco tra le mura dell’abitazione che nel 1797 gli ha dato i natali.

Orari di apertura:

– venerdì dalle 15 alle 18

– sabato-domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.