Maltempo sulla Bergamasca: tra le 22 e le 3 oltre 50 interventi dei vigili del fuoco

Era atteso il temporale giovedì 2 luglio, con un’intensità abbastanza forte da far scattare l’allerta idrogeologica da parte della Protezione Civile. Era atteso e, puntualmente, si è presentato. Poco dopo le 22 il maltempo si è scatenato su tutta la Bergamasca, con una bomba d’acqua vera e propria accompagnata da un forte vento.

Tra le 22 e le 3 sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco di Bergamo.

I maggiori danni nella Bassa: a Treviglio un albero è stato abbattuto dal vento e ha bloccato la circolazione su viale Piave, mentre una parte della città è rimasta senza corrente per qualche ora. Sempre a Treviglio il maltempo ha danneggiato il tetto della struttura delle piscine comunali.

A Caravaggio sono state chiuse al traffico dopo le 22 via Calvenzano (zona bowling), per il tetto di un’abitazione divelto, e via Buozzi, per una grossa pianta caduta che ha tranciato i cavi elettrici. Albero abbattuto dal vento anche in via Pagazzano, nella frazione di Vidalengo.

Diverse piante cadute o danneggiate dal vento anche a Cologno al Serio, dove per tutta la sera hanno operato i volontari della Protezione Civile per mettere in sicurezza alcune zone del paese.