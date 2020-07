L’estate è arrivata! 3 consigli per una zona living da esterno perfetta

Finalmente dopo mesi di pioggia, il sole torna a splendere in cielo. Immediatamente il pensiero va ai momenti fantastici che passerai in famiglia e con gli amici nella tua zona living da esterno.

Che si tratti di un terrazzo o di un giardino poco importa, quello che è certo è che i tuoi esterni (in legno, WPC, o erba sintetica) dopo tutto questo tempo trascorso esposti a rigidi agenti atmosferici, avranno perso il loro splendore.

Ma quali prodotti scegliere? Come possiamo prenderci cura della zona outdoor ed al contempo, prestare attenzione alla nostra salute ed a quella del mondo in cui viviamo?

Importante è affidarsi ad aziende professioniste del settore che puntano non solo alla qualità del prodotto ma più in generale, che abbiano uno stile di organizzazione aziendale “responsabile” volto alla salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Chimiver è l’azienda a cui affidarsi! Un’azienda italiana produttrice di prodotti di manutenzione e pulizia per tutti i tipi di pavimenti e superfici presente sul mercato dal 1965.

L’impronta green di Chimiver la si può riscontrare:

Con la linea Outdoor, Chimiver è diventata in pochi anni un punto di riferimento per il mercato offrendo una gamma prodotti professionali che unisce alte performance nell’igienizzazione a formule quanto più ecologiche per superfici in legno, wpc o erba sintetica.

Ed ecco i 3 consigli di Chimiver per pulire, detergere e donare nuova vita al tuo living!

1- DECKING | Come rinnovarlo e nutrirlo

Il legno da esterno è sottoposto a molteplici fattori di degrado: pioggia, vento, attacco di insetti, formazione di funghi, muschio etc. In quanto materiale vivo e poroso, reagisce negativamente alle condizioni avverse perdendo il suo originario vigore, ingrigendosi e consumandosi. Per mantenere inalterata nel tempo l’estetica e la funzionalità del decking in legno, occorre quindi effettuare trattamenti protettivi specifici.

Lios® Grigioff per eliminare “il grigio” e lo sporco. Si tratta di una soluzione a base d’acqua per il ripristino del colore originale delle superfici in legno da esterno. Lios® Grigioff è un prodotto Certificato Biodegradabile ed Ecotossioco!

Lios® Sundeck Wood Oil per nutrire a fondo la superficie. Questo olio impregnante è molto efficace contro il degrado del legno da esterno. E’ indicato non solo per i pavimenti in legno situati all’esterno ma anche per infissi, gazebo, staccionate e tettoie in legno. La superficie otterrà una tonalità calda estremamente pigmentata che trasformerà l’aspetto del tuo decking.

Lios® Sundeck Soap per il lavaggio e la manutenzione del tuo decking rinnovato. Sapone detergente che rimuove con facilità sporco, residui di cloro e salsedine nutrendo al contempo il legno.

2 – ERBA SINTETICA | Come sanificarla e detergerla nel modo corretto.

I giardini in erba sintetica pur non richiedendo tagli, irrigazioni etc. hanno comunque bisogno di una semplice manutenzione. La presenza di animali domestici, i resti di cibo e gli agenti atmosferici infatti, sono solo alcune delle cause che “inquinano” la superficie e l’intaso ed è quindi opportuno trattarli con un detergente specifico.

I laboratori di Chimiver® hanno creato Clean Garden, una linea per la pulizia dell’erba artificiale dalla duplice azione: detergente e sanificante. Spruzzato sul manto erboso senza risciaquare, Clean Garden garantisce una pulizia profonda e prolungata nel tempo profumando di prato fiorito.

3 – WPC | Come ripulire e proteggere le pavimentazioni in legno composito dalle aggressioni degli agenti aggressivi esterni.

Il legno composito anche detto WPC è un’alternativa al decking in legno. I pavimenti in WPC, anche se in misura minore rispetto al puro legno, hanno comunque bisogno di essere mantenuti nel tempo.

Per questo motivo Chimiver® ha ideato per te un’intera gamma di prodotti specifici per la cura delle superfici WPC che comprendono la detergenza, sanificazione e protezione della pavimentazione trattata.

WPC SPRAY CLEAN | Pulizia profonda per rimuovere tutti i tipi di macchie. Pulitore spray idoneo per rimuovere tutti i tipi di macchie profonde presenti su legno composito trattato e non, senza sbiadire la zona trattata.

SCUDO WPC | Protezione idro-oleorepellente. Grazie all’azione idro-oleorepellente di Scudo WPC di Chimiver®, eviterai il formarsi di antiestetiche e persistenti macchie dovute all’assorbimento di sostanze liquide e sporco.

Per consultare brochure, documentazione tecnica, certificazioni, video di supporto e per rimanere sempre aggiornati sui prodotti e sulle novità è possibile scaricare la app Chimiver o consultare il sito www.chimiver.com

Trovi i prodotti Chimiver su Amazon https://amzn.to/3gk1l04