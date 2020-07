Lavori al serbatoio: acqua sospesa a Serina

Uniacque comunica che dalle 8 alle ore 12 di martedì 7 luglio 2020, causa lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio “Calabria” in via Pineta in comune di Serina, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti vie:

VALLE E TUTTE LE LATERALI

ENRICO SCURI VIA TICINO VIA MONTE GRAPPA

ITALIA E TUTTE LE LATERALI

PASCOLI

ROCCOLO

MOLINO

MONTEGRAPPA

PARTIGIANI

DIVISIONE TRIDENTINA

VITTORIO EMANUELE

ALESSANDRO MANZONI

VILLAGGIO ALBEN

PALMA IL VECCHIO

Con il ripristino del servizio idrico, si potrebbero verificare fenomeni circoscritti di torbidità. Al fine di risolvere questa spiacevole anomalia, Uniacque consiglia di lasciar scorrere l’acqua del rubinetto, solo pochi attimi, per risolvere il problema. In caso di persistenza di torbidità od in presenza di altri inconvenienti, l’utenza è invitata a contattare il numero verde 800 123 955.