La settima meraviglia: l’Atalanta mette KO anche il Napoli

Altro giro, altra vittoria per gli uomini di Gasperini che, tra il pre-lockdown (Fiorentina, Roma e Lecce) e il rientro (Sassuolo, Lazio, Udinese e appunto Napoli), hanno infilato sette successi, uno dietro l’altro, stabilendo l’ennesimo record.

Infatti nella storia neroazzurra in Serie A gli orobici si erano fermati a strisce di sei vittorie consecutive.

Neanche una delle formazioni più in forma del momento come quella partenopea è riuscita a fermare questa Dea.

Un’Atalanta che ha saputo leggere con grande intelligenza tattica e accortezza le fasi della gara : un primo tempo molto ordinato, magari meno arrembante di quanto ci si è abituati, con un baricentro più basso atto a contenere la forza offensiva azzurra.

L’undici bergamasco ha lasciato il possesso agli uomini di Gattuso, i quali per, aldilà di qualche sporadica conclusione, non hanno creato particolari problemi.

Ad inizio ripresa i padroni di casa hanno ha premuto subito sull’acceleratore e in dieci minuti ha chiuso la pratica con le reti di Pasalic e Gosens, in particolare quest’ultima nata da una transizione coinvolgente tutta di prima tra Toloi, Castagne e il terzino tedesco.

Trovato il doppio vantaggio, i neroazzurri sono tornati ad amministrare senza rilevanti acuti ma senza nemmeno concedere molto (la più ghiotta occasione è capitata a Fabian Ruiz) sapendo che in questa fase di stagione così condensata la gestione dei momenti e delle energie non è fondamentale, ancora di più.

Grazie a questo successo l’Atalanta allontana quasi definitivamente le inseguitrici: la Roma (sconfitta in casa dall’Udinese) ora si trova ora a dodici punti, il Napoli a quindici, e con entrambi lo scontro diretto è a favore della squadra bergamasca. Servirà in queste ultime nove giornate gestire questo vantaggio accumulato con testa senza mai abbassare la guardia.

Le pagelle

Gollini 6: Nelle uscite basse è ormai un professore. Sbaglia in un’unica circostanza quando respinge male la palla sui piedi di Milik che insacca, ma il polacco è in off-side.

Toloi 7: Sempre in costante appoggio alla manovra, è protagonista della bellissima azione che porta al raddoppio fornendo pure l’assist decisivo con un tiro strozzato (Sutalo SV)

Caldara 7: Dopo qualche affanno nella lettura della gara contro l’Udinese, si dimostra finalmente giocando sui tempi d’anticipo quasi alla perfezione. (Palomino 6,5: Non doveva essere nemmeno della partita, è risultato il primo cambio. Fisicamente sta bene e riesce a contenere bene.)

Djimsiti 6,5: Non perde mai la misura, non finisce mai in affanno, si conferma su ottimi livelli fisici (Hateboer SV)

Castagne 7,5: Spinge e difende senza soluzione di continuità e aumenta i ritmi con il passare dei minuti. Ottima l’assistenza in occasione del 2-0, il duetto tutto di prima con Toloi è da rivedere in loop.

De Roon 7: Lotta come un dannato di un girone infernale dantesco, recupera palloni come non ci fosse un domani. Sostanza a non finire

Freuler 7: Parte sottotono, ma non appena riesce a prendere le misure torna a cucire il gioco e schermare Fabian Ruiz e Lobotka con buona efficacia.

Gosens 7: Nei primi quarantacinque minuti commette qualche fallo di troppo e pare sulle gambe, ma nella seconda parte di gara riesce a timbrare ancora. Nono sigillo in campionato, niente male per un terzino

Pasalic 7,5: Aiuta il centrocampo nel lavoro di schermare e contrastare le iniziative partenopee. Sblocca la gara con un inserimento in area e un colpo di testa che trafigge Meret. (Tameze SV)

Gomez 8,5: Continua a sfornare prestazioni eccellenti in tutta la propria completezza. Recupera palloni, rincula in difesa, imposta da dietro, fornisce assist (15esima stagionale) e gestisce quasi da solo i ritmi della gara. Un “tuttocampista” davvero di alto tasso qualitativo. (Muriel SV)

Zapata 7: Non segna, ma compie un grande lavoro pieno di fisicità e prestanza atletica contro gente come Koulibaly e Maksimovic.