Denti mancanti o prossimi alla caduta: la soluzione per tornare a sorridere

Il fiore all’occhiello dei Centri Implantologici Tramonte è l’implantologia a carico immediato di scuola italiana, una tecnica mini-invasiva e molto efficace. Questa metodologia viene applicata con grande esperienza e una competenza davvero distintiva.

Sorridere e ridere sono due piaceri fondamentali della vita e, come tali, devono essere preservati. Sorridere è infatti il primo gesto naturale che ognuno compie nel relazionarsi con gli altri, nell’esprimere gioia e soddisfazione. Avere un bel sorriso aiuta a vivere meglio. Per questo, sempre più persone si rivolgono all’implantologia a carico immediato per risolvere immediatamente il problema di denti mancanti o prossimi alla caduta. E, tra le molteplici tecniche realizzate negli Studi di Villa Moroni e Piazza Castello, c’è anche quella relativa all’inserimento degli impianti zigomatici.

Cosa sono gli impianti zigomatici

Gli impianti zigomatici sono impianti molto lunghi (30 millimetri), le viti in titanio si vanno ad ancorare nell’osso zigomatico e permettono di evitare di ricorrere a rigenerazioni ossee che allungano i tempi della terapia e aumentano i rischi di insuccesso. Gli impianti zigomatici permettono di inserire impianti superiormente e posteriormente nel mascellare, senza altri interventi chirurgici di apposizione di osso, quando questo è mancante, e di consentire la realizzazione di una protesi fissa, benché provvisoria, nella stessa seduta chirurgica.

Impianti zigomatici e carico immediato

Gli impianti zigomatici permettono di ricorrere all’implantologia a carico immediato anche nei casi di elevata scarsità di osso, inserendo nello stesso intervento impianti e protesi fisse temporanee. Rappresentano un’ottima alternativa al grande rialzo del seno in tutti quei casi di seni difficilmente trattabili. Nella maggior parte dei casi è sufficiente inserire solo un impianto zigomatico su ciascun lato dell’arcata, con un intervento che avviene in forma ambulatoriale in anestesia locale, naturalmente nella zona anteriore avremo altri impianti o i denti del paziente.